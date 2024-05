Nov Dončićev trojni dvojček za vodstvo Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so v peti tekmi polfinala zahodne konference severnoameriške lige NBA premagali Oklahomo City Thunder s 104:92 in povedli s 3:2 v zmagah. Blestel je slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel trojni dvojček. Prispeval je 31 točk, 10 skokov in 11 podaj. V primerjavi s prejšnjimi tekmami je naravnal merila in kljub tesni obrambi že v prvem delu dosegel 17 točk in sedem podaj.

Glede na z zadnjo tekmo je Dallas odlično izvajal proste mete in vseskozi držal razliko okrog 10 točk ter imel tekmo pod nadzorom. Za pravo poslastico pa je v zadnji minuti še enkrat poskrbel Dončić, ki je z blokado ustavil prvega zvezdnika Oklahome Shai Gilgeous-Alexandra.

Šesta, morda že odločilna tekma, bo na sporedu v noči na nedeljo v Teksasu.