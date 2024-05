Za prihodnje dni že tri nova rumena vremenska opozorila

Vremensko dogajanje bo pestro in občasno burno tudi v bližnji prihodnosti. Vrzel v zračnem tlaku nad Sredozemljem se ne bo še nekaj časa povsem zapolnila, ozračje bo zato mestoma nestanovitno. Dolgotrajnejšega obdobja s stanovitnim vremenom, kot kaže, ne gre pričakovati vsaj do zadnjih dni v mesecu.

Civilna zaščita iz FJK je danes podaljšala rumeno opozorilo za zahodne predele FJK, ki so jih včeraj prizadele poplave ob močnih nalivih. Zlasti zaskrbljajo reke, ki trenutno dosegajo najvišji vodostaj in bodo začele upadati šele v prihodnjih urah. Za danes je Arso objavil rumeno opozorilo za severozahod in severovzhod Slovenije zaradi nastajanja neviht.

Edini dan brez vremenskega opozorila bo sobota, ko bo dogajanje, kot kaže, najbolj umirjeno in bo prevladovalo sončno vreme brez večje nestanovitnosti. Že v nedeljo pa bo zlasti v popoldanskih urah nekaj več krajene popoldanske nestanovitnosti.

Od nedelje vse do torka pa je Arso objavil tri nova rumena opozorila, in sicer vse tri dni zaradi nastajanja neviht. V nedeljo rumeno opozorilo velja za jugozahod, jugovzhod in osrednje predele Slovenije, v ponedeljek in torek pa za vso državo.