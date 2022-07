Ana Bržan evropska veteranska podprvakinja

Namiznoteniška igralka Ana Bržan je v nedeljo zaključila vrhunsko sezono. Tržačanka, doma iz Podlonjerja, ki že nekaj let živi v Norbellu pri Oristanu na Sardiniji je konec tedna v Riminiju nastopila na veteranskem evropskem prvenstvu in je med ženskimi dvojicami v starostni skupini 45-49 skupaj z Lauro Gambacorta iz Neaplja osvojila drugo mesto. V finalu sta ju premagali Ukrajinki. Bržanova (letnik 1976) je nastopila tudi med posameznicami, med katerimi pa se ni uvrstila iz skupine. Nato je nastopila na tolažilnem turnirju in osvojila prvo mesto. Pred evropskim prvenstvom je Ana Bržan osvojila tudi nekaj kolajn na veteranskem državnem prvenstvu. Na ekipnem turnirju je osvojila zlato kolajno. Najboljša je bila tudi v ženskih dvojicah v starostni skupini 40-45. Med posameznicami je bila druga, v mešanih dvojicah pa tretja. »Bilo je kar naporno. V finalu med posameznicami me je premagala prijateljica, ki je z menoj nastopala v dvojicah. Na evropsko prvenstvo pa sem se prijavila, ker je bilo v Riminiju. Nisem pričakovala, da bom prinesla domov kolajno. Zaradi tega sem še toliko bolj vesela,« je dejala Ana, ki je v letošnji sezoni nastopala za Norbello v A2-ligi. »Z Norbellom smo napredovali v A1-ligo, v kateri pa ima sardinski klub že svojo ekipo, zaradi tega smo se morali odpovedati napredovanju. V prihodnji sezoni bomo tako še naprej nastopale v A2-ligi. Mislim, da bom še naprej vztrajala, saj še vedno zmagujem in se zabavam,« je dodala Bržanova, ki je pred kratkim uspešno prestala izpit za tehničnega instruktorja paralimpijcev. Ana namreč na Sardini trenira paralimpijske namiznoteniške igralce in je tudi deželna selektorka. Dvakrat tedensko obenem uči namizni tenis v rehabilitacijskem centru v Oristanu. »Zdaj komaj čakam počitnice, da se malo odpočijem. V kratkem se bom za nekaj tednov vrnila v domači Trst,« je še zaključila Ana Bržan.