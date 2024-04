»Pred zadnjo tekmo so trenirale tako, kot bi bila najpomembnejša«

Zalet ZKB FerroJulia je v ženski C-ligi izenačil najboljši izid projekta: 4. mesto. Trener je bil z izidom zadovoljen, četudi ve, da bi letos lahko naskakovali tudi mesto više. »S tremi točkami, ki smo jih pustili v Talmassonsu, bi bili tretji. Več pa težko. Morda bi nam uspelo kaj več, ko bi vse tekme igrali v popolni postavi 101-odstotno. Naj omenim še, da smo z izjemo mladink Eurovolleyschoola edina ekipa, ki trenira štirikrat tedensko, za nami pa smo pustili Sacile, ki s Pordenonom in Porcio največ vlagajo s finančnega vidika.«

Četrti ste bili tudi lani. Sta bili torej kipi - kljub letošnjim spremembam - enako dobri?

Konec koncev to drži. Morda smo s Carolino Vigini, ki je sicer še mladinka, pridobili na višini. Nekaj pa smo v primerjavi z lani izgubili v drugi liniji v začetku sezone, nato pa je Nada De Walderstein ujela ritem in dokazala, da je igralka za C-ligo. Predvsem pa je povezanost skupine ključna, da sta bili obe ekipi dobri.

S čim ste letos bolj zadovoljni kot ste bili lani?

Letos smo proti nižje postavljenim ekipam izgubili samo eno tekmo (proti Talmassonsu, op.a.), lani pa je bilo teh porazov več. Letos smo tudi iztržili točko čisto vsem ekipam, tudi vodilnim.

Večjega padca letos ni bilo, stalno ste ohranjali kontinuiteto. Je ravno to glavni napredek ekipe?

Zagotovo. Dekleta so si močno želela, da bi naredila korak naprej v primerjavi z lansko sezono. Želele so, da ne bi bilo nepotrebnih padcev koncentracije in posledično porazov. Na edini tekmi, ki so jo izgubili, je verjetno padla samo motivacija. Zastavljene cilje smo torej dosegli.

Kje pa lahko ta ekipa še stopi korak dlje?

Vsi lahko napredujemo, vključno z mano. S takim jedrom ekipe volje do dela in napredka ne bo zmanjkalo. S tako ekipo bi pred leti tudi zmagali prvenstvo. Kar krasi ekipo je tudi to, da ni primadone. Škoda, da imamo nekaj igralk, ki na tekmi pokaže manj, kar dejansko zmore, na treningu pa so zelo dobre sparring partnerice. Brez takih bi ekipa težko dosegala te rezultate.

V postavi od sedmih igralk tri niso dozorele pri Zaletu. Zakaj mlade igralke projekta si ne uspejo priboriti mesta v postavi?

Niso vse tehnično dovolj dorasle ali zrele za to ligo. Za nabiranje izkušenj in napredek bi bila zanje idealna D-liga. Nekatere še mlajše so perspektivne, a treba bo počakati še nekaj let. Včasih pri igralkah, ki bi lahko zapolnile ekipo v C-ligi, pa zagotovo zmanjka tudi zrelost, volja, želja, da bi trenirale štirikrat tedensko. Zdajšnje igralke pa so temu predane. Tudi pred zadnjo tekmo so čisto vse trenirale tako motivirano, kot bi bila pred njimi najpomembnejša tekma sezone. Tak pristop prinaša rezultate.

