V Trstu odbojkarski superpokal

V Trstu so ob začetku letošnje sezone že podelili ženski superpokal A1-lige, zdaj pa bodo ob nekoliko neobičajnem terminu za to lovoriko podelili še moški superpokal italijanske superlege. Zanjo se bodo borile štiri ekipe, in sicer Perugia, Trento, Verona in Civitanova.

PalaTrieste je bil že včeraj za oba dneva skorajda razprodan. Danes bosta najprej na vrsti polfinala. Ob 15.30 se bosta pomerila Trento, ki je lani osvojil državni naslov, in Perugia, ki je tako lani kot letos osvojila prvo mesto po rednem delu prvenstva. Ob 18. uri bo sledil dvoboj med Civitanovo in Verono, prva je lani osvojila pokal, druga pa je bila lani finalistka in ga je osvojila letos.

Ekipi, ki bosta uspešni v polfinalu, bosta finalno tekmo odigrali jutri ob 15. uri, to si bo mogoče ogledati tudi na kanalu Rai 2.