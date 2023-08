Andrea Mauri z normo za svetovno prvenstvo Ironman

Tržaški slovensko govoreči triatlonec Andrea Mauri je junija nastopil na »jekleni« triatlonski razdalji (3,8 km plavanja, 180 km plavanja in 42 kilometrov teka) v Celovcu in še tretjič v karieri zaključil Ironman pod devetimi urami. Tokrat je s plavanjem, kolesarjenjem in tekom opravil v času 8:56:27, kar mu je prineslo normo za nastop na septembrskem svetovnem prvenstvu na dolgih razdaljah v Nici v Franciji. Športnik, ki je bil v Celovcu najboljši med italijanskimi triatlonci, je pravzaprav ciljal na uvrstitev na Ironman na otoku Kona na Havajih, ki je »meka« vseh svetovnih triatloncev. »A v moških starostnih skupinah bodo na Koni tekmovali prihodnje leto. Na letošnjem tekmovanju bodo nastopile samo ženske. Zaradi tega sem se odločil, da bom normo izbrabil za nastop v Nici. Nato bom spet lovil kvalifikacijo za Kono,« je odločno povedal 37-letni mladenič, doma iz Žavelj (stanuje sicer v Trstu).

Plavalni del v Vrbskem jezeru je Andrea odplaval pod uro. 3,8 kilometra je preplaval v času 59:06. Sledilo je 180 kilometrov (in 1600 m višincev) dolgo kolesarjenje. Razgibano progo je prekolesaril v času 4:45:48. Triatlon je nato zaključil še z maratonom (42 km). Po prvi polovici je bil tretji v svoji starostni skupini. V 26. kilometru je bil Andrea že drugi. Prvouvrščeni je imel minuto prednosti. Do 42. kilometra je 188 centimetrov in 74 kilogramov teškemu Tržačanu uspelo prehitreti še zadnjega nasprotnika in tako zaključiti celovški Ironman na prvem mestu v starostni skupini M35-39, skupno na absolutni lestvici 24. Bil je tudi najboljši med 343 Italijani, ki so tekmovali v Avstriji. Absolutni zmagovalec je bil Danec Mathias Petersen s časom 7:56:39. Na svetovnem prvenstvu v Nici bo Andrea nastopil 10. septembra.