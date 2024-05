V Krogljah po zasledovanju in trčenju aretirali tihotapca migrantov

V sredo, 24. aprila, so policisti pri nekdanjem mejnem prehodu Socerb ustavljali avtomobil peugeot, italijanskih registrskih tablic, ki se jim je zazdel sumljiv. Voznik pa ni upošteval njihovih ukazov in je pritisnil na plin ter pobegnil v smeri Doline. Začeli so ga zasledovati, pri čemer se jim je kmalu zatem v Dolini pridružila še druga patrulja, ki je nadzorovala tamkajšnje območje. Med zasledovanjem se je avtomobil nenadno ustavil in sta iz njega hitro izstopili dve osebi, ki sta zbežali v gozd. Avtomobil je nato nadaljeval z noro vožnjo ob zelo visokih hitrostih. Naposled je voznik v Krogljah ob previsoki hitrosti in mokrem cestišču izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v parkirani audi A1. Slednjega je odbilo v grapo, pobegli avtomobil pa se je ustavil na robu prepada. Policisti so stekli do voznika, ta jih je napadel in je poskusil pobegniti. Ugotovili so, da je bil za volanom 22-letni gruzijski državljan. V nadaljnjem prerivanju je enemu od policistov poskusil pobrati pištolo, pri čemer pa so ga kolegi ustavili. Aretirali so ga zaradi spodbujanja nezakonitih migracij, upiranja uradnim osebam in poškodovanja uradnih oseb. Zaradi posledic prerivanja so se štirje policisti zaradi prejetih udarcev in modric morali zateči v bolnišnico.

Policisti so v bližnjem gozdnatem območju med iskalno akcijo našli tudi osebi, ki sta zbežali iz pobeglega avtomobila. Gre za dva turška državljana, ki sta bila brez potrebnih dokumentov za vstop v državo.