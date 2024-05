Breg SV Impianti osvojil zmago v prvem finalnem dvoboju

DEŽELNA DIVIZJA 1 (zlata - rdeča skupina)

Bor Radenska – Venezia Giulia 53:62 (17:12, 25:25, 40:43)

Bor: Gallocchio 2 (-, 1:1, 0:2), Možina 13 (3:5, 5:10, -), Comar 6 (2:3, 2:4, 0:3), Sosič 0 (-, 0:1, 0:1), Zettin 5 (1:2, 2:7, 0:1), Venturini 11 (3:4, 1:9, 2:5), Lettieri 0 (-, -, -), Skoko 0 (-, 0:1, -), Finatti 16 (4:6, 3:5, 2:3), Savoia nv. Trener: Krčalić.

Ponovno močno okrnjeni Bor Radenska je v drugem krogu povratnega dela zlate - rdeče skupine deželne divizije 1 utrpel pekoč domač poraz proti miljski Venezii Giulii. Končni izid je bil 53:62 v korist gostov, ki so v letošnji sezoni že porazili svetoivansko peterko. Po izenačenem prvem polčasu, v katerem sta obe ekipi veliko grešili, so Miljčani po zaslugi natančnih metov za tri točke v tretji četrtini povedli za nekaj točk. Borova igra je postajala vse bolj neučinkovita. V zadnjih desetih minutah igre se je razigral nekdanji Borov košarkar Giacomo Moschioni, ki je z nekaj posrečenimi meti zapečatil zmago miljske peterke. Pri Boru se je tokrat še kako poznala odsotnost centrskega dvojca Strle - Pizziga, o slabem nastopu pa pričajo tudi statistični podatki meta iz igre (14:38 za dve točki in 4:17 za tri) ter kar 15 izgubljenih žog.

DEŽELNA DIVIZIJA 1 (bronasta - B skupina)

Dom – Monfalcone 62:55 (18:19, 32:33, 44:40)

Dom: Demartin 2 (-, 1:1, -), Abrami 11 (5:8, 0:8, 2:5), Salvi 19 (6:9, 2:7, 3:7), G. Zavadlav 11 (-, 4:12, 1:5), Devetta 13 (5:9, 5:11, 0:1), Devetak 2 (-, 1:1, -), Komic 0 (-, -, -), Marini 0 (0:2, -, -), Dreas 4 (2:3, 1:2, -), Miklus nv. Trener: Graziani.

V boju za obstanek v deželni diviziji 1 so Domovi košarkarji vpisali pomembno zmago proti Monfalconeju. Na domačem igrišču so slavili z 62:55. Varovanci trenerja Erika Grazianija so kljub odsotnosti Mateja Zavadlava in Filiipa D'Amelia, ki se je poškodoval tik pred tekmo, borbeno stopili na igrišče. V prvi četrtini se je z natančnimi meti z razdalje izkazal Mattia Salvi (na koncu z 19 točkami najboljši Domov strelec), v nadaljevanju pa sta obe ekipi veliko grešili. Vse do konca zadnje četrtine je bilo stanje na igrišču popolnoma izenačeno, v končnici pa so si domačini priigrali odločilno prednost. Zmago goriške peterke je s štirimi zaporednimi prostimi meti zapečatil že omenjeni Salvi, ki je na igrišču prebil kar 38 minut.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (play-off, finale tržaške skupine)

Barcolana – Breg SV Impianti 52:65 (15:14, 26:29, 37:45)

Breg: Maurel 3 (3:4, 0:6, -), Zeriul 5 (-, 1:2, 1:2), Smotlak 3 (0:2, 0:1, 1:2), Celin 0 (-, 0:6, 03), Coretti 0 (-, -, -), M. Terčon 5 (-, 1:6, 1:2), Fonda 0 (-, 0:1, -), D. Terčon 11 (3:3, 4:7, -), Gregori 17 (4:5, 2:3, 3:6), Devcich 9 (1:2, 1:4, 2:2), Mucci 12 (2:2, 5:6, 0:2), Filipac nv. Trener: Oberdan.

V prvem finalnem obračunu tržaške skupine deželne divizije 2 je Breg SV Impianti v gosteh suvereno premagal Barcolano z 52:65. V prvem polčasu je bila tekma popolnoma izenačena. V tretji četrtini pa si je dolinska ekipa priigrala nekaj točk prednosti, ki jo je v zadnjih desetih minutah le še povišala. Na koncu so Oberdanovi košarkarji, med katerimi je tokrat s 17 točkami izstopal Igor Gregori, povsem zagospodarili na igrišču in slavili kar s 13 točkami naskoka. Povratna tekma bo v petek ob 20. uri v telovadnici športnega centra Silvano Klabjan v Dolini. Pokrajinski prvak si bo priigral pravico do nastopa v deželnem final-fouru za napredovanje v deželno divizijo 1.