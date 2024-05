Od ponovne vzpostavitve kontrol na meji aretirali 63 tihotapcev migrantov

V sredo, 24. aprila, so policisti, ki nadzorujejo obmejno območje, pri Škofijah ustavili avtomobil nemških registrskih tablic, v katerem je turški državljan prevažal sedem sodržavljanov, med katerimi so bili štirje mladoletniki, ki niso imeli potrebnih dokumentov za prečkanje državne meje. Voznika so aretirali zaradi spodbujanja nezakonitih migracij in ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Migrante, v glavnem pripadnike ene družine, so identificirali in nato prepeljali v urad za migracije.

Skupno z aretacijo tihotapca migrantov v Krogljah, o kateri smo pisali, so policisti od ponovne vzpostavitve kontrol na meji s Slovenijo aretirali 63 tihotapcev migrantov, so zapisali v tiskovnem sporočilu.