Argentina svetovni prvak

Argentina – Francija 7:5 (2:0, 2:2, 3:3)

Strelci: 1:0 Messi (23./11-m), 2:0 Di Maria (36.), 2:1 Mbappe (80./11-m), 2:2 Mbappe (82.), 3:2 Messi (109.), 3:3 Mbappe (118./11-m).

Argentina: E. Martinez, Molina (od 91. Montiel), Otamendi, Romero, Tagliafico (od 121. Dybala), Mac Allister (od 116. Pezzella), De Paul (od 102. Paredes), Fernandez, Di Maria (od 64. Acuna), Messi, Alvarez (od 102. La. Martinez).

Francija: Lloris, Kounde (od 121. Disasi), Varane (od 113. Konate), Upamecano, T. Hernandez (od 71. Camavinga), Tchouameni, Rabiot (od 96. Fofana), Dembele (od 41. Kolo Muani), Griezmann (od 71. Coman), Mbappe, Giroud (od 41. Thuram).

V finalu nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju je Argentina po streljanju enajstmetrovk premagala Francijo s 4:3 (2:0, 2:2, 3:3) in tretjič slavila naslov prvakov. Igrala je v šestem finalu, najboljša je bila v letih 1978 in 1986. Francija je v četrtem finalu drugič izgubila.

Argentinci so dobrih 36 let čakali na tretji naslov svetovnega prvaka. Predvsem v prvem polčasu pa so povsem nadigrali svoje tekmece, po preobratu Francozov in dveh zadetkih Mbappeja pa so se v podaljšku zbrali in prek Messija zadeli za novo vodstvo. Toda sledil je še en preobrat, saj je Mbappe v 118. minuti še drugič zadel z bele pike za končnih 3:3. Odločilno enajstmetrovko je v četrti seriji nato za Argentino zadel Gonzalo Montiel, za Francijo pa sta v drugi in tretji seriji zgrešila Kingsley Coman in Aurelien Tchouameni.

Argentina je odločno začela dvoboj in z agresivnim pristopom povsem omejila Francoze v napadu. Ti so že tako bolj prežali na protinapade s Kylianom Mbappejem na čelu, a zvezdnik Paris Saint Germaina ob argentinskem pritisku nikakor ni prišel do izraza.

V 23. minuti so južnoameriški predstavniki kronali prevlado na igrišču in povedli, potem ko je poljski sodnik Szymon Marciniak pokazal na belo piko po prekršku Ousmana Dembeleja nad Di Mario. Messi je četrtič na tem SP uspešno izvedel enajstmetrovko in tako z golom proslavil rekordno 26.

tekmo na SP. Pred tem si je rekord s 25 odigranimi tekmami delil z Nemcem Lotharjem Matthäusom.

Južnoameriški predstavniki so še naprej narekovali ritem igre na zelenici stadiona Lusail Iconic. Tekmece pa presenetili tudi z bliskovitim protinapadom, ki ga je v 36. minuti po podaji Mac Allisterja uspešno zaključil povratnik v prvo enajsterico Di Maria. Francoski selektor Deschamps je že pred polčasom opravil dve menjavi, saj na igrišču njegovi varovanci niso kljubovali tekmecem. Proti vratom niso sprožili niti enega strela v skupno 52 minutah igre v prvem polčasu.

Razmerja moči na zelenici se tudi v začetku drugega polčasa niso spremenil, tudi prve priložnosti so bile plod argentinske igre. V 68. minuti so Francozi prvič streljali, a je Randal Kolo Muani z glavo po kotu precej zgrešil, tri minute kasneje pa je bil nenatančen tudi do takrat nevidni Kylian Mbappe.

Je pa ta v nadaljevanju vendarle zablestel. Najprej je v 80. minuti po nespretnem posredovanju Nicolasa Otamendija izkoristil najstrožjo kazen. Čeprav je bil Emiliano Martinez blizu, je bil strel Mbappeja premočan.

Že dve minuti kasneje pa je Francija prišla do izenačenja. Po izgubljeni žogi Messija je v nadaljevanju akcije Marcus Thuram podal do Mbappeja, ta pa je iz prve z volejem žogo zabil v spodnji levi kot vrat.

Mbappe pa je bil še naprej nevaren, v tretji minuti sodnikovega dodatka je znova sprožil, a je žoga po posredovanju Argentincev odletela v kot. Iz tega pa je nato do strela prišel še Rabiot, a je bil Martinez na mestu.

Igra se je povsem razživela, obe reprezentanci pa sta prihajali do ugodnih položajev. Strel Messija od daleč je odbil Lloris, dvoboj pa se je nadaljeval s podaljškom, osmim na svetovnih prvenstvih doslej.

Tudi v njem ni manjkalo priložnosti in golov. V 109. minuti je tako drugič na tekmi zadel Messi po odbiti žogi in pred tem lepi akciji.

A tudi to ni bilo vse, saj je devet minut kasneje nevarno proti vratom sprožil Mbappe, Montiel pa je igral z roko. Francoski zvezdnik je zanesljivo izkoristil strel z bele pike za svoj osmi zadetek na letošnjem SP, s čimer je postal najboljši strelec turnirja.

V 120. minuti je Kolo Muani z glavo za las zgrešil, v 123. minuti pa je istemu igralcu poskus sijajno obranil Martinez. Na drugi strani je le nekaj sekund kasneje Lautaro Martinez zgrešil z glavo po nori končnici obračuna.

Pri enajstmetrovkah so bili zelo zanesljivi Argentinci in vse štiri poskuse pretvorili v zadetke, medtem ko so Francozi dva strela zapravili in ostali brez drugega zaporednega naslova prvakov.