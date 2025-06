AŠD Sovodnje - Prioriteta so mladi in slovenščina

Športno društvo Sovodnje praznuje letos 70-letnico ustanovitve in prav toliko let neprekinjenega delovanja. Sovodenjsko društvo so ustanovili poleti leta 1955, deset let po koncu druge svetovne vojne, ko so po tržaških in goriških vaseh po večdesetletnem mrku (zaradi fašistične prepovedi uporabe slovenske besede) društva rasla kot gobe po dežju. Sovodenjci so se takrat zbrali v vaški gostilni Pri Mirkotu, kjer je bil ustanovni občni zbor. Prvi predsednik je bil Jožef Pelicon.

Po sedmih desetletjih pa belo-modre vodi 53-letni predsednik Ladi Tomsic. Sovodenjski podjetnik predseduje že deveto leto. Sam pa pravi, da je društvo pri dobrem zdravju. »Čeprav ...«

Čeprav?

Časi so težki. Društva so se tako spremenila, da so postala prava podjetja. Še posebno zadnja reforma športa je še dodatno zakomplicirana in zbirokratizirala delovanje športnih ter kulturnih društev. Društva, kot so bila nekoč, že zdavnaj ne obstajajo več. Odgovornosti so večje in odbor mora imeti določeno znanje pri vodenju blagajne ter drugih storitev. Še dobro, da je naše društvo finančno zdravo, saj smo na zeleni veji. In to po zaslugi tudi prejšnjih predsednikov, ki nikoli niso naredili predolgega koraka. Dolgov nimamo, tako da lahko mirno načrtujemo novo sezono. Vse težje pa je najti nove pokrovitelje, še posebno v teh težkih časih, ko je vojna tako v Ukrajini kot na Bližnjem vzhodu. Vsa podjetja so zelo previdna in vse manj radodarna. Nekoč si se za sponzorstvo zmenil kar na štiri oči, pa tudi na cesti, v baru ali gostilni. Zdaj pa vsi upravičeno zahtevajo poročila, vizijo in načrte društva in še bi lahko našteval.

Kaj pa s športnega vidika?

S športnega vidika smo letos dosegli obstanek v 1. amaterski ligi, čeprav so bili cilji in želje na začetku sezone drugačni. A še dobro, da smo se rešili. V mladinskih selekcijah smo se v zadnjih letih soočali z marsikaterimi težavami. Že nekaj mesecev načrtujemo, da bi mladinski sektor spet dvignili na noge. Načrti so ambiciozni in v kratkem bomo sporočili ime novega trenerja oziroma koordinatorja, ki bo vodil organizacijo mladinskega sektorja v novi sezoni. Spet se želimo vrniti v šole in novačiti nove nogometaše.

