Kanuist, kajakašica in odbojkarji

Kanuist Luka Božič, kajakašica na mirnih vodah Anja Apollonio (Osterman) in moška odbojkarska ekipa kluba Alpacem Kanal so letošnji zmagovalci nagrade naš športnik 2025, ki jo že dvanajsto leto v enotni kategoriji izbiramo športni novinarji primorskih medijskih hiš: Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež RAI, regionalni center Koper Capodistria in Primorske novice. Posebno nagrado za življenjsko delo si je prislužil športni novinar in ustanovitelj trenutno »zamrznjene« spletne strani Slosport.org Branko Lakovič.

Najboljši primorski športniki in ekipe v letošnjem letu so nagrado prejeli sinoči v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru. Prireditev, ki jo je organiziral regionalni center Koper Capodistria v sodelovanju z Mestno občino Koper in ZSŠDI, je vodil radijski in televizijski voditelj Evgen Ban. Na odru mu je družbo delala kuharica Emilija Pavlič, ki s koprsko televizijo sodeluje v oddaji Dobro jutro.

Več v jutrišnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika