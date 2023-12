Bor Radenska utrpel drugi letošnji poraz

Bor Radenska – Venezia Giulia 70:79 (14:22, 33:36, 51:47)

Bor: Savoia 0 (-, -, -), Brancati 1 (1:2, 0:3, 0:2), Nisić 0 (-, 0:1, 0:4), Gallocchio 7 (-, 2:2, 1:2), Možina 16 (2:3, 7:7, -), Comar 14 (3:4, 4:6, 1:3), Sosič 5 (-, 1:6, 1:1), Zettin 2 (2:2, 0:1, -), Strle 16 (3:3, 5:7, 1:2), Lettieri 2 (0:2, 1:1, -), Finatti 7 (1:!, 0:4, 2:8). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v prvem krogu povratnega dela deželne divizije 1 utrpeli drugi letošnji poraz. Tokrat so na domačem igrišču s 70:79 klonili proti miljski ekipi Venezia Giulia. Krčalićevi varovanci so sicer tekmo dobro začeli, gostje pa so kmalu prevzeli vajeti igre v svoje roke. S consko obrambo so omejili Borov napad, na drugi strani pa so zadeli številne mete z razdalje. V tretji četrtini je nato le prišlo do reakcije Bora, ki je nadoknadil zaostanek in povedel za štiri točke. To pa je bilo tudi vse, kar so domači košarkarji zmogli, saj so Miljčani v zadnjih desetih minutah znova prešli v vodstvo in ga v končnici s hladnokrvnim izvajanjem prostih metov tudi zadržali.