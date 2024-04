V polni Rižarni počastili osvoboditev

Občutena in doživeta slovesnost je danes, 25. aprila, potekala v tržaški Rižarni. Za visokimi zidovi nekdanjega nacističnega taborišča so ljudje vseh starosti počastili dan osvoboditve izpod nacifašizma. Ob številnih nagovorih in verskih obredih je bilo nekajkrat slišati tudi pisano množico ljudi vseh generacij. Da bi bilo tudi tistim politikom, ki s težavo izgovorijo besedi fašizem in antifašizem, jasno, kaj praznujemo 25. aprila, je množica na primer intonirala pesem Bella ciao in ob koncu (sicer uravnovešenega govora) župana Roberta Dipiazze vzklikala: živelo odporništvo, živela antifašistična Italija!

V slovenščini (in nato tudi italijanščini) je več kot 2000 prisotnih nagovoril dolinski podžupan Goran Čuk. Izpostavil je pomen mešane slovensko-italijanske komisije in poročila, ki ga je sestavila po večletnem delu. Spomnil je na fašistična taborišča od Afrike do Albanije, Balkana, Slovenije in Italije ... in požel aplavz množice.