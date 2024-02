Bor uspešen v Žavljah

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Interclub Muggia – Bor Radenska 53:63 (12:13, 27:29, 38:52)

Bor: Savoia 0 (0:2, -, 0:1), Brancati 7 (5:6, 1:5, 0:1), Nisić 4 (2:3, 1:2, 0:3), Gallocchio 13 (4:6, 3:3, 1:4), Mozina 7 (-, 2:3, 1:2), Comar 10 (2:4, 1:2, 2:4), D. Zettin 9 (5:6, 2:6, 0:1), Strle 0 (-, 0:4, -), Venturini 11 (1:2, 2:4, 2:5), Lettieri 0 (-, 0:3, -), Finatti 2 (2:4, 0:5, 0:2). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora so po sicer ne najlepši tekmi odnesli iz Žavelj novo zmago in nov par točk. Odločilna je bila tretja četrtina, ko so gostje dosegli najvišje vodstvo (+ 16 točk). Domačini so se jim sicer spet približali, a zmage niso nikoli ogrozili.