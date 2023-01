Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma visoko izgubila z Boston Celtics, vodilna ekipa lige je zmagala s 124:95. Luka Dončić je v 31 minutah prispeval 23 točk, devet skokov in tri podaje.

Denver Nuggets, pri katerih igra Vlatko Čančar, so odpravili Los Angeles Clippers s 122:91. Slovenec je bil eden boljših igralcev zmagovite domače zasedbe. V igro je vstopil s klopi in v 27 minutah dosegel 15 točk in 12 skokov.