Čančarjev Denver še drugič premagal Phoenix

Ekipa Denver Nuggets je v polfinalu zahodnega dela severnoameriške košarkarske lige NBA doma premagala Phoenix Suns s 97:87 in povedla z 2:0 v zmagah. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni igral za Denver.

Srbski center Nikola Jokić je z 39 točkami in 16 skoki vodil Denver do druge zmage. Po zaostanku sedmih točk je v drugem polčasu nanizal 26 točk in odločilno pripomogel k preobratu.

V torek bo izvedel, če bo tretjič zapored izbran za najkoristnejšega igralca lige in v glasovanju premagal Kamerunca Joela Embiida, ki zaradi poškodbe ni igral proti Bostonu, in Grka Giannisa Antetokounmpa. Slednji je že končal sezono po izpadu svojega moštva, katerega član je tudi Ljubljančan Goran Dragić.