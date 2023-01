Dallas brez Dončića poražen

Košarkarji Dallas Mavericks so tokrat brez prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je počival zaradi bolečin v levem gležnju, v severnoameriški ligi NBA gostovali v Oklahoma Cityju. Brez Slovenca so gostitelji slavili zanesljivo zmago s 120:109, Shai Gilgeous-Alexander je bil prvi strelec Thunderja s 33 točkami.Ljubitelji košarke so težko čakali na dvoboj med dvema od najboljših strelcev lige Gilgeous-Alexandrom in Dončićem, vendar je prvi strelec prvenstva NBA s 34 točkami na tekmo Dončić tokrat počival z bolečim gležnjem. Večer pred tem je 23-letni Slovenec proti New Orleans Pelicans dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter po desetimi skoki in podajami.