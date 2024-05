Mladi v Novi Gorici razpravljali o Evropi

Nova Gorica je danes utripala v znamenju dneva Evrope. Dopoldanski program je bil namenjen predvsem mladim: v središču mesta, na Bevkovem trgu, se je najprej odvijala tržnica z različnimi igrami na temo Evrope, nato pa se je dogajanje preselilo v veliko dvorano novogoriške mestne hiše, kjer je potekala simulacija Evropskega parlamenta. Sodelovali so dijaki z novogoriške gimnazije, z goriških licejev Gregorčič - Trubar ter tehniških šol Cankar-Zois-Vega in italijanskih drugostopenjskih srednjih šol v Gorici. Mladi ambasadorji Evropskega parlamenta so razpravljali o štirih ciljih trajnostnega razvoja: zdravju in dobrem počutju, cenovno dostopni in čisti energiji, enakostih spolov in trajnostnih mestih in skupnostih. »Za nas, mlade Evropejce, so te vrednote izjemno pomembne. Na nas temelji prihodnost, zato je še toliko pomembneje, da te vrednote ponotranjimo,« meni Martin Vižin z goriškega Izobraževalnega zavoda Gregorčič - Trubar.