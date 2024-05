Francoski kolesar Benjamin Thomas zmagovalec v Toskani

Francoz Benjamin Thomas (Cofidis) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Italiji od Genove do Lucce. Etapo v dolžini 178 km je odločil ciljni sprint štirih ubežnikov, v katerem je imel francoski kolesar največ moči. V skupnem vodstvu je ostal slovenski as Tadej Pogačar, ki je etapo sklenil v glavnini.

Drugo mesto je po ciljnem sprintu zasedel Danec Michael Valgren (EF Education - EasyPost), tretji je bil Italijan Andrea Pietrobon (Polti Kometa). Na četrtem mestu je končal še zadnji kolesar iz te ubežne skupine, Francoz Enzo Paleni (Groupama - FDJ).

Pred kolesarji je bila danes znova precej ravna etape od Genove do toskanskega zgodovinskega mesta Lucca. Večino etape je bilo ravninske, so se se pa kolesarji srečali z dvema kategoriziranima vzponoma, vključno z zadnjim okoli 20 km pred ciljem na Montemagno.

Znova je bilo pričakovati, da bodo za zmago obračunali sprinterji, a je imela danes ubežna skupina štirih kolesarjev drugačne načrte. Po uvodni ubežni skupini, ki jo je glavnina ujela več kot 100 km pred ciljem, se je nato oblikovala nova omenjenih štirih kolesarjev. Ti so imeli okoli 50 km pred ciljem 1:10 minute naskoka, zdržali pa so vse do cilja.

V ciljnem sprintu je slab kilometer pred koncem prvi krenil Pietrobon, a kljub ne takojšnjemu odzivu preostalih treh Italijan ni zdržal do ciljne črte, saj sta ga ujela Thomas in Valgren.

Glavnina je na koncu zaostala za 11 sekund, največ moči v sprintu te pa je imel torkov zmagovalec, Italijan Jonathan Milan (Lidl - Trek).

Slovenski zvezdnik in nosilec rožnate majice za vodilnega na Giru, Pogačar, bo še naprej ostal v vodstvu v skupni razvrstitvi dirke. V današnji etapi je vozil varno v glavnini, kjer je tudi končal.

Kolesarje na Giru v četrtek čaka razgibana šesta etapa, dolga 180 km med krajema Viareggio in Rapolano Terme. Na poti do cilja jim bodo na poti stali tudi trije makadamski odseki v slogu dirke Strade Bianche, kar bi lahko ustreglo tudi Pogačarju, ki je letošnjo izvedbo te dirke v uvodu sezone tudi dobil.