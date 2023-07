Danec Pedersen zmagovalec osme etape, na vrhu nespremenjeno

Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Franciji od Libourna do Limogesa (200,7 km). V sprintu glavnine je bil boljši od Belgijcev Jasperja Philipsena in Wouta Van Aerta. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, slovenski as Tadej Pogačar je še naprej drugi, potem ko je etapo končal kot deseti.

Vodilni je ostal danes 18. Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima 25 sekund naskoka pred Pogačarjem (UAE Team Emirates) in 1:34 minute pred tretjeuvrščenim Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora-hansgrohe). Je pa zaradi padca v skupnem seštevku 47 sekund izgubil Britanec Simon Yates (Jayco-AlUla) in s četrtega zdrsnil na šesto mesto.

Etapa s 1200 višinskimi metri v zadnjih 75 km na poti do Limogesa je potekala po preverjenem receptu z nekaj ubežniki, ki jih je glavnina ves čas nadzirala.

Brez boja za tako želeno etapno zmago pa je ostal britanski zvezdnik Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). Ta je 64 km pred ciljem padel in zaradi suma na zlom ključnice končal svoj zadnji Tour. Obenem je ostal tudi brez možnosti za rekord po številu etapnih zmag na francoski pentlji. Tega si deli z legendarnim Belgijcem Eddyjem Merckxom (34).

V nedeljo bo pred prvim prostim dnem na sporedu zahtevna osma etapa od Saint-Leonard-de-Noblata do Puy de Doma (182,4 km). Ključna točka razgibane etape bo zaključni vzpon na Puy de Dome (13,3 km/7,7 %).