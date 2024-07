»Italija slabo, Slovenija dobro, Španija primer dobre prakse«

Zastor nad nogometnim evropskim prvenstvom se je spustil v nedeljo, ko je Španija v finalu premagala Anglijo ter osvojila evropski naslov. Velika tekmovanja so običajno neke vrste opazovalnica, kako se razvija svetovni nogomet in v kakšno smer gre. O tem smo se pogovorili s tržaškim nogometnim trenerjem Uefa A, strokovnjakom ter pedagogom Milošem Tulom, ki je prav te dni spremljal priprave francoskega prvoligaša Monaco v Windischgarstnu v Avstriji.

Kakšno je vaše mnenje o komaj zaključenem evropskem prvenstvu?

Če upoštevam prevladujoča mnenja izvedencev, izgleda, da je bilo letošnje evropsko prvenstvo kar nadpovprečno. Zadovoljni so z obiskom in prodanimi vstopnicami, zadovoljni so z navijanjem in splošno športno klimo ter tekmovalnimi prizorišči. Tudi organizacija je bila na najvišji možni ravni in navijaških izgredov dejansko ni bilo, razen redkih izjem.

Kaj pa z nogometnega vidika?

Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni tudi s tem, čeprav je tu kar nekaj senc. Nekateri ključni posamezniki se niso izkazali v najboljši luči, tako kot tudi nekatere ekipe. Razlogov je seveda mnogo: zaradi podaljšanih sezon, zaradi poškodb in enostavno tudi zaradi neizogibnega drsenja proti koncu kariere nekaterih posameznikov (Ronaldo, Modrić, Kroos, Muller, Giroud, ...). Na nek način smo bili priča zaključnim igram zvezdnikov, ki so krojili zadnjih 15 let vrhunskega nogometa in hkratnem rojstvu ter potrditvi novih nogometnih velemojstrov, ki bodo verjetno krojili naslednje nogometno desetletje (Guler, Musiala, Niko Williams, Lamine Yamal, Pedri itd).

Zadovoljni smo lahko z nastopi manj priznanih reprezentanc, ki so se uvrstile v nadaljnji del tekmovanja, v katerem ponavadi niso stalnica: tu mislim predvsem na Slovenijo, vendar tudi na Gruzijo, Avstrijo, Turčijo, Slovaško, Švico itd. Verjamem, da je to pomenljiva lastnost letošnje izvedbe, kar dejansko potrjuje močan vzpon kakovosti omenjenih reprezentanc in sprotno širjenje vrha možnih kandidatk za usvojitev lovorik v bližnji bodočnosti. Dejansko zlahka premagljivih nasprotnikov ni več, vsakršen uspeh je prigaran in sad načrtnega ter odličnega strokovnega dela.

