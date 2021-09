Daniel Pozzecco državni prvak

Nabrežinski kolesar Daniel Pozzecco se je v nedeljo okitil z državnim naslovom v gorskokolesarskem maratonu v kategoriji master 1. Na dirki v okolici kraja Casatenovo pri Monzi je kolesar tržaške ekipe Eppinger Team po zelo razburljivi dirki v ciljnem sprintu premagal Mattea Valsecchija. Pozzecco je 80 km dolgo in zelo razgibano progo (imela je kar 2300 m višinskih metrov) prekolesaril v času 3 ur 33 minut in 6 sekund, na absolutni lestvici pa zasedel zelo visoko 25. mesto (med kar 446 kolesarji). »Bila je res zahtevna dirka. Trasa je vsebovala številne kratke a strme vzpone, tako da praktično ni bilo časa za počitek. Imel sem tudi nekaj težav s krči, na koncu pa mi je le uspelo zmagati in domov prinesti majico državnega prvaka,« je dejal vsestranski kolesar Eppingerja. Pozzecco se je letos sicer posvetil pretežno gorskemu kolesarstvu, saj je opravil le dve cestni dirki. »Na 14 dirkah sem osvojil 12 zmag, tako da je za mano res zelo uspešna sezona. Nedeljski uspeh je bil seveda najslajši, potem ko mi ni uspelo osvojiti državnega naslova v olimpijskem krosu,« je poudaril 30-letni Nabrežinec. Zanj bo Eppinger Team v petek ob 19.30 v istoimenski tržaški kavarni priredil krajši sprejem.

