Daniel Skerl prebil led med U23

Openski kolesar Daniel Skerl, ki bo čez dva tedna dopolnil 20 let, je v nedeljo dosegel prvo zmago v starostni skupini U23. Član ekipe Cycling Team Friuli Victorious je bil najboljši na dirki GP De Nardi v kraju Castello Roganzuolo pri Trevisu. V ciljnem sprintu je ugnal moštvenega sotekmovalca Alberta Bruttomessa. Ekipni uspeh CTF Victorious sta dopolnila Slovak Tomaš Sivok z osmim in Rus Valerij Štin z desetim mestom.

Skerl je lani prestopil med U23, ki so dejansko odskočna deska za svet profesionalnega kolesarstva. V svoji krstni sezoni je bil najbližje zmagi z drugim mestom na uvodni etapi dirke Tour of Szeklerland, skupno pa zbral štiri uvrstitve v prvo deseterico. »Končno sem uspel zmagati. Sezono sem začel zelo dobro pripravljen, prejšnji teden sem bil osmi na dirki v Misanu,« je uvodoma povedal Skerl. »Nedeljska dirka sicer ni bila pretirano zahtevna, dolga je bila le nekaj več kot 100 km. Smo pa kot ekipa opravili res zelo dobro delo. Kar nekajkrat so moji sotekmovalci napadli in pokrili napade tekmecev. V zadnjem kilometru pa sem sam ujel zadnjega napadalca in 300 m pred ciljem pravočasno začel sprint,« je nedeljsko zmago opisal obetavni Openc. Razkril je tudi, da je v ciljnem sprintu dosegel maksimalno hitrost 72 km/h, saj se je cesta vse do zadnjih 50 metrov pred ciljem rahlo spuščala.