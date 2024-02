Daniel Skerl z zmago začel zanj zelo pomembno sezono

Obetavni openski kolesar Daniel Skerl (letnik 2003) je uspešno začel zanj zelo pomembno sezono. Potem ko je v soboto zasedel 30. mesto na dirki Coppa San Geo, na kateri je slavil njegov moštveni sotekmovalec pri ekipi CTF Victorious Bryan Olivo, je 20-letni Skerl v nedeljo upravičil vlogo favorita in na dirki GP Misano (105,6 km) s silovitim sprintom osvojil prvo mesto. Drugi je bil Skerlov moštveni sotekmovalec Slovenec Žak Eržen, sin glavnega direktorja World Tour moštva Bahrain Victorious. Furlanska ekipa CTF Victorious (CTF je akronim za Cycling Team Friuli) je že nekaj sezon razvojna ekipa moštva Bahrain Victorious, za katero dirkata Slovenca Matej Mohorič in Matevž Govekar, kar za Skerla in njegove sotekmovalce predstavlja lepo odskočno desko za preboj v svet profesionalnega kolesarstva.

»Začeti sezono z zmago je vedno dobrodošlo, predvsem zato, ker je pred mano zelo pomembna sezona. Pozimi sem veliko truda vložil v trening, tako da sem že v zelo dobri formi. Januarja smo bili skupaj s kolesarji iz ekipe Bahrain Victorious na desetdnevnih v Španiji, kjer smo delali predvsem na vzdržljivosti,« je dejal Skerl, ki med U23 dirka že tretjo sezono in se po tihem že spogleduje s prestopom med profesionalce. »To je moj glavni cilj. Dejstvo, da tekmujem za CTF Victorious je lepa prednost, vpoklic v profesionalno moštvo pa si moram vendarle priboriti z rezultati. Ne štejejo le zmage, ampak predvsem dobre uvrstitve na težjih dirkah, na katerih sem se že lani izkazal. Tega pritiska ne čutim kot breme, temveč predvsem kot dodatno motivacijo,« je odločno izjavil openski sprinter.