Dobro so se odrezali

Na atlantski obali pred Vilamouro na Portugalskem se je danes končalo mladinsko svetovno prvenstvo v jadralnem razredu ilca 4, na katerem so nastopili tudi trije jadralci barkovljanskega društva Sirena. Luca Centazzo si je po devetih plovih izboril najboljše mesto, saj se za las ni uvrstil v finalno regato za kolajn. Na koncu je bil 11.. Centazzo je si je nastop v finalni regati zaigral z zadnjima plovoma, ko se je uvrstil na 28. in 51. mesto. Ivan Visintin in Iztok Kalc sta tekmovala v srebrni skupini. Kalc je tekmovanje zaključil na 76. mestu, medtem ko je bil Visintin 121. V Vilamouri je nastopilo 272 jadralcev. Svetovni mladinski naslov pa je osvojil Italijan Nicolo Cassitta, ki se je uvrstil pred Grkom Kalpogiannakisom in Nizozemcem Frankom.