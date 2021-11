Dom do prve zmage v D-ligi

Ronchi – Dom 71:75 (18:22, 43:45, 49:55)

Dom: Devetak 7 (1:2, 3:8, -), Lazić 15 (3:8, 6:8, -), Zavadlav 12 (-, 3:7, 2:5), Menis 0 (0:2, -, -), Čavdek 0 (-, -, -), Abrami 4 (2:2, 1:5, -), Visintin 0 (-, 0:1, -), Borsi 12 (2:2, 5:6, 0:1), Vremec 7 (2:2, 1:1, 1:2), Ballandini 18 (4:4, 4:8, 2:8), Salvi in Onesti nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so sinoči v Romjanu končno dosegli prvo zmago v letošnji D-ligi, s 75:71 so premagali Ronchi. Končna razlika pa je varljiva, saj so dobri dve minuti pred koncem gostje imeli že 13 točk prednosti. Po izenačenem prvem polčasu (43:45) je sledila odločilna tretja četrtina, v kateri so Goričani dopustili domačinom le šest točk. V zadnji četrtini je Dom upravljal priigrano prednost in na koncu zasluženo prišel do tako želenega uspeha. Med posamezniki velja omeniti zlasti nastopa mladega Gorana Devetaka (letnik 2004), ki je na mestu organizatorja igre dobro nadomestil Mattio Salvija in Davida Abramija, ter Davideja Borsija (2003), ki je k zmagi prispeval 12 točk.