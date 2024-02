Dom presenetil vodilni Cervignano

Dom – Cervignano 78:72 (21:20, 33:44, 54:54)

Dom: Abrami 12 (1:3, 1:1, 3:4), M. Zavadlav 17 (5:4, 3:3, 2:4), G. Zavadlav 16 (2:2, 4:13, 2:4), Devetta 6 (-, 3:7, 0:3), Devetak 9 (1:2, 4:6, 0:2), D'Amelio 13 (0:2, 5:8, 1:5), Salvi 6 (-, 0:1, 2:5), Demartin in Miklus nv. Trener: Graziani.

Košarkarji Doma so v 14. krogu deželne divizije 1 poskrbeli za pravi podvig, saj so na domačem igrišču ugnali vodilno ekipo skupine B Cervignano, ki je bil v letošnji sezoni še neporažena. Končni izid dvoboja v telovadnici Kulturnega doma je bil 78:72.

Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so goriški košarkarji izničili zaostanek 11 točk iz prvega polčasa. Pod vodstvom kapetana Davida Abramija, ki je bil kljub mišični poškodbi med najboljšimi na igrišču, so Domovi košarkarji z dobro igro nadaljevali tudi v zadnji desetih minutah. Zadevali so iz težkih položajev in kljub nekaterim dvomljivim sodniškim odločitvam na koncu slavili zasluženo zmago.

Bor Radenska – Servolana 82:58 (19:10, 42:34, 62:48)

Bor: Savoia 3 (-, -, 1:1), Brancati 18 (2:2, 5:9, 2:2), Gallocchio 6 (4:6, 1:1, 0:2), Možina 6 (-, 3:3, -), Comar 7 (5:6, 1:3, 0:1), Pizziga 4 (-, 2:6, 0:1), Zettin 13 (1:2, 3:5, 2:3), Strle 3 (1:2, 1:2, -), Venturini 11 (7:8, 2:4, 0:3), Lettieri 6 (3:3, 1:1, -), Finatti 6 (1:2, 1:1, 1:2). Trener: Krčalić.

Bor Radenska je v 14. krogu deželne divizije 1 na domačem igrišču zanesljivo z 82:58 premagal Servolano, ki je imela pred tem krogom enako število točk na lestvici skupine C. Zmaga Krčalićevih varovancev ni bila nikoli v dvomu, saj so bili v vodstvu že od samega začetka tekme. Kljub rahlim težavam v napadu so si že v uvodni četrtini priigrali devet točk naskoka, v nadaljevanju pa so predvsem po zaslugi čvrste obrambe držali nasprotnike na varni razdalji.

Borovi košarkarji so na igrišče stopili s pravim pristopom in z veliko mero zbranosti povsem nadigrali mestnega tekmeca. Vsi so prispevali svoj delež k zmagi in se tudi vpisali med strelce, vključno z mladim Filippom Savoio, ki je zadel trojko.