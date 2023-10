Domovi košarkarji praznih rok

Dom – Ronchi 61:64 (20:17, 37:34, 47:50)

Dom: Abrami 8 (6:9, 1:5, 0:1), Demartin 2 (-, 1:1, -), M. Zavadlav 7 (2:2, 1:2, 1:3), G. Zavadlav 0 (-, 0:2, -), Devetta 9 (-, 3:6, 1:1), Devetak 2 (0:2, 1:3, -), D'Amelio 14 (2:3, 6:10, 0:5), Ballandini 15 (2:3, 5:6, 1:5), Salvi 4 (2:2, 1:4, -), Blazica, Miklus in Menis nv. Trener: Graziani.

V uvodni tekmi košarkarske deželne divizije 1 je Dom, ki nastopa v skupini B, zapravil lepo priložnost za zmago. Goriška peterka je na domačem igrišču z 61:64 klonila proti Ronchiju. Varovanci trenerja Erika Grazianija so vse do zadnjih minut tretje četrtine imeli vajeti igre v svojih rokah, v zadnjih desetih minutah igre pa je njihova igra v napadu povsem zastala. Nasprotniki so težave domačinov dobro izkoristili in si priigrali 9 točk naskoka. Ballandini (na koncu s 15 točkami najboljši Domov strelec) in soigralci pa so vendarle odreagirali in skoraj v celoti izničili zaostanek. V izdihljajih tekme so zgrešili trojko za izenačenje, tako da so se zmage v telovadnici Kulturnega doma veselili košarkarji iz Ronk.