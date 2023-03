Dončić izgubil, Čančar slavil

Košarkarji Dallas Mavericks so po nedeljskem porazu proti Los Angeles Lakers izgubili še proti Indiana Pacers. Gosti so zmagali s 124:122. Zvezdnik Dallasa Luka Dončić je tekmo končal z 39 točkami, osmimi skoki, šestimi podajami in blokado. Denver Nuggets so s 133:112 zmagali pri Houston Rockets, Vlatko Čančar je v 27 minutah zbral devet točk.

Dončić je na svoj 24. rojstni dan iz igre metal 14-25, izgubil je le dve žogi, a na koncu vendarle doživel nov poraz. Dallas je sicer imel možnost za zmago, vendar je ob koncu met za tri točke zgrešil Kyrie Irving.

Ta je dosegel 16 tock ob metu 7-18 (za tri 0-4) in devet podaj. Odkar se je pridružil Dallasu, je ta dobil le eno tekmo, izgubil pa štiri.

Novo zmago pa je vpisal Denver, najboljši na zahodu. Brez posebnih težav je odpravil Houston, pri katerem je znova kar zajetno minutažo dobil Čančar. Ta je devetim točkam dodal še štiri skoke, tri podaje in ukradeno žogo.

Čeprav je bil z 32 točkami najboljši strelec Jamal Murray, pa je nov trojni dvojček vpisal Nikola Jokić s 14 točkami, 11 skoki in 10 podajami. Zanj je bil to jubilejni 100. trojni dvojček, 24. v sezoni in 15. na zadnjih 20 tekmah.