Dončić z 39 točkami popeljal Dallas do nove zmage

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je popeljal Dallas Mavericks do sedme zaporedne zmage v severnoameriški ligi

NBA, tokrat v gosteh proti Houstoh Rockets s 111:106. Prispeval je 39 točk, 12 skokov, osem podaj in eno ukradeno žogo. Na zadnjih šestih tekmah je vselej presegel mejo 32 točk, trikrat pa tudi petdesetico. Dallas je ostal na četrtem mestu zahodne konference in ima najdaljši zmagoviti niz na zahodu.

Goran Dragić s Chicago Bulls in Vlatko Čančar z Denver Nuggets pa sta vpisala poraz. Chicago Bulls so po podaljšku klonili pred Cleveland Cavaliers s 145:134. Dragić je v 10:56 minute na parketu dosegel dve točki in vpisal še podajo.

Presenetljiv poraz je z vodilno ekipo zahoda Denver Nuggets vknjižil Vlatko Čančar. Ta je igral 16:54 minute in v tem času dosegel dve točki, v statistiko pa dodal po en skok in podajo. Nuggets so izgubili proti Minnesota Timbewolves s 111:124.