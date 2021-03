Dončićevih 33 točk za zmago Dallasa

Luka Dončić je s 33 točkami popeljal Dallas do nove zmage s 130: 124 na gostovanju pri Orlandu. Poleg tega, da je bil prvi strelec tekme, je prispeval še deset skokov in devet podaj, le za las ni dosegel novega trojnega dvojčka. Dallas po odmevni zmagi nad Brooklynom v noči s sobote na nedeljo je tako zabeležil novo zmago in svoj izkupiček to sezono izboljšal na 17:16.

Pri Denverju, ki je dosegel novo zmago v Chicagu s 118:112, dobiva slovenski reprezentant Vlatko Čančar vse več priložnosti za igro. Dosegel je osem točk in štiri skoke. Največ je k 19. zmagi Denverja (19:15) prispeval srbski center Nikola Jokić, ki je 39 točkam dodal še 14 skokov in devet podaj.