Germani in Bertuzzi ostajata četrti

Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta na skupni lestvici 53. mednarodne regate za Trofejo princese Sofije na Mallorci ohranili četrto mesto v olimpijskem razredu 49er FX. Jadralki italijanske vojne mornarice sta bili včeraj najboljši v tretjem plovu (skupno devetem), ko sta bili drugi, v ostalih treh pa sta ostali izven prve deseterice. Na vrhu razpredelnice z velikim naskokom ostajata Norvežanki Naess in Ronningen (37 točk). Drugi sta Japonki Tanaka in Nagamatsu (53), tretji pa Nemki Bergman in Wille (55). Germani in Bertuzzi imata 57 točk. Regata se bo zaključila v soboto.