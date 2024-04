»Otrokom in družinam skušamo zagotoviti čim višji kakovostni standard vadbe in vzgoje«

Amatersko športno združenje Dom je eno izmed glavnih goriških slovenskih društev. Ustanovljeno je bilo leta 1963, korenine pa segajo veliko globlje, saj je Dom dejansko naslednik goriškega Sokola. Ta čas vodilna in pravzaprav edina panoga je košarka, Dom pa ima nedvomno tudi veliko vlogo pri prepoznavnosti slovenske identitete Gorice. Na čelu AŠZ Dom je od leta 2014 Mitja Primožič, sicer odvetnik po poklicu.

Ravnokar ste bili potrjeni za še šesti predsedniški mandat, kar pomeni, da AŠZ Dom nadaljuje po začrtani poti. Katere cilje ste si zastavili za naprej?

Primarni cilj ostaja tisti statutarni, torej gojenje športa na Goriškem v slovenskem jeziku. Že nekaj let se sicer osredotočamo izključno na košarko, čeprav smo uradno športno združenje in ne košarkarski klub. Primarna dejavnost Doma je mladinska dejavnost, čeprav številke žal še vedno niso tiste kot pred koronavirusno pandemijo.

Ko smo že pri številkah: v vaših vrstah imate nekaj več kot 70 otrok. Ste s tem številom zadovoljni ali bi lahko bila vaša baza nekoliko širša?

Verjamem, da bi lahko bila naša baza številčnejša, a potem se postavi pod vprašaj številne druge faktorje. Nekateri otroci se danes sploh ne udejstvujejo s športom, drugi pa imajo na razpolago številne alternative, od nogometa do odbojke pa do posamičnih športnih panog, kot na primer tenis ali borilne veščine. Zavedati se moramo, da število otrok v zadnjih letih upada, panoge pa še naprej ostajajo iste. Vsako društvo mora torej razmišljati tudi po neki tržni logiki. Kdor bolje dela, žanje večje uspehe. Nekatera društva zelo dobro delajo, druga nekoliko slabše. Mi pa skušamo svoje delo opravljati na najboljši možni način, da lahko otrokom in družinam zagotovimo čim višji kakovostni standard vadbe in vzgoje.

Na občnem zboru ste potrdili glavne funkcije, ki ostajajo na ramenih bolj izkušenih članov. Ali tudi pri vas občutite težavo z novačenjem mladih odbornikov?

Vedno manj je takih, ki posvečajo svoj prosti čas delu v društvenih odborih, to drži. Kot dobro vemo, odborniki nastajajo znotraj društva. Odbornik ne postane 16-letni fant, ki igra košarko, njega sestanki ne zanimajo. Se pa za to odločajo recimo košarkarji, ki so pri koncu kariere ali so že prenehali z igranjem. Takih imamo pri nas kar nekaj, naj omenim Alberta Voncino, Matevža Čotarja, Davida Sanzina in kapetana članske ekipe Davida Abramija. To je naša sreča. Ti fantje recimo vložijo veliko truda za organizacijo našega poletnega turnirja 3x3 v Pevmi. Letošnja že osma izvedba bo 22. in 23. junija. Turnir je zelo uspešen, dobili smo idealno lokacijo in ga bomo gotovo še naprej prirejali.

Ob tem pa boste sodelovali tudi pri pobudah za Evropsko prestolnico kulture. Drži?

Tako je. Ravnokar smo kot AŠZ Dom zmagali natečaj za enega izmed projektov za EPK. Gre za čezmejni projekt, katerega nosilec je sicer KK Nova Gorica, mi in Dinamo pa sodelujemo kot partnerji. V naslednjih dveh letih veliko pričakujemo od tega projekta, ki bo se bo uradno začel že 1. maja letos in bo trajal do konca leta 2025. Organizirali bomo številne dogodke, ki bodo namenjeni čim širši populaciji, torej tako otrokom kot odraslim. Priredili bomo razna medšolska sodelovanja, tekme tako na šolski kot na klubski ravni, poletne turnirje3x3 po četrtih s čezmejnim finalom in še marsikaj. Vse skupaj bo velika nadgradnja našega običajnega delovanja.