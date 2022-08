Dosežek je le vmesna postaja

Barkovljanski pomorski klub Sirena si z Luco Centazzem, 16-letnim Svetoivančanom utira pot tudi med najboljšimi jadralci mladinskega razreda ilca 4. Šestnajstletnik se je s svetovnega prvenstva v Vilamouri na Portugalskem vrnil z 11. mestom. Med italijanskimi jadralci je bil tretji: »Z osvojenim 11. mestom sem zadovoljen, istočasno pa sem pričakoval tudi nekaj več,« je povedal ambiciozni jadralec, sicer dijak 3. razreda znanstvenega liceja Prešeren. Na svetovnem prvenstvu je bil sicer ves čas zelo konstanten, o višji uvrstitvi pa so odločali domala le detajli: »Razlike med prvimi petnajstimi uvrščenimi so bile res minimalne, če vemo, da me je od 5. mesta ločilo le 25 točk,« je pojasnil in dodal, da bi lahko višje posegel z dodatnimi plovi, ki pa so zaradi brezvetrja odpadli. V zlati skupini so namreč odjadrali samo tri plove, namesto načrtovanih devet.Mladinski razred ilca 4 je sicer le prehodna klasa tudi za Centazza. Član TPK Sirena že razmišlja o naslednjem izzivu, ko bo jadral na krovu iste jadrnice, a z večjim jamborom in jadrom v razredu ilca 6. V tem bo lahko tekmoval vse do 19. leta, zadnja stopnička pa je olimpijski ilca 7. Mladinskega Ilca 4 sicer še ne bo popolnoma opustil, v prihodnji sezoni bo verjetno tekmoval zelo verjetno še na mednarodni ravni, sicer pa bo vse napore usmeril predvsem v višji razred Ilca 6. Jadrnico – predvsem višji jambor in večje jadro – je že spoznal, letos je med starejšimi jadralci v razredu ilca 6 že tekmoval v našem zalivu in tudi na evropskem prvenstvu v Grčiji (bil je 50., sicer 13. med U17), konec meseca pa ga čaka še italijansko prvenstvo v Salernu, ki bo zanj tudi prva regata, v kateri se bo na državni ravni pomeril v razredu ilca 6. Po 11. mestu na Portugalskem in 10. mestu na evropskem prvenstvu na Poljskem je Centazzo potrdil, da v razredu Ilca 4 sodi med najperspektivnejše v Italiji, zato je bil že vpoklican na zbirne treninge jadralne zveze FIV, mesto v reprezentanci pa seveda želi potrditi tudi v višjem razredu ilca 6. V Barkovljah trenira pod vodstvom trenerja Aleksandra Hareja.