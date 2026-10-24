Druga zaporedna zmaga Kontovela

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – Servolana 81:65 (28:17, 47:34, 62:49)

Kontovel: Terčon 13 (5:6, 4:6, -) Bellettini 2 (2:2, -, -), Pro 7 (1:4, 3:4, -), Salvi 0 (-, 0:1, -), Zettin 11 (6:7, 1:3, 1:2), Daneu 16 (4:4, 3:5, 2:4), Glavina 2 (2:2, 0:2, -), Rocchetti 6 (2:6, 2:7, 0:2), Mattiassich 17 (3:5, 4:6, 2:5), De Petris 3 (3:4, -, -), Gulič 0, Scocchi 4 (2:2, 1:3, 0:4). Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so v 4. krogu deželne divizije 1 zabeležili drugo zaporedno zmago. V telovadnici na Rouni pri Briščikih je padla Servolana slovenskega trenerja Klemna Kladnika, ki je tako utrpela še četrti zaporedni poraz. Gostitelji so začeli silovito in so hitro povedli za deset točk. Kontovel je tokrat igral zelo solidno v fazi napada, izkoristil pa je tudi številne prekrške in posledično dobro izvajal proste mete.