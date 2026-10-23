Real Madrid bo naskakoval peti zaporedni naslov, v finalu proti Megi

Finalista pete izvedbe mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup, ki ga že peto leto zapored organizira AŠZ Jadran, sta Real Madrid in beograjska Mega. »Blancosi« iz španske prestolnice, ki so osvojili vse dosedanje izvedbe Jadranove »male evrolige« so pred kratkim v Sežani s 97:59 nadigrali slovensko reprezentanco U16. Jutri ob 12. uri se bodo na Opčinah pomerili z Mego, ki je popoldne nekoliko nepričakovano, a povsem zasluženo premagala Joventut iz Badalone. Slednja bo jutri ob 10. uri na tekmi za tretje mesto igrala proti Sloveniji U16.

Današnji dan je zaznamovala tudi zmaga Pallacanestra Trieste nad Dubaiem (66:58), predvsem pa zanesljiv krstni uspeh Jadrana, ki je s 94:74 premagal milanski Armani. Neustavljivi sta bili novogoriški okrepitvi Nicolas Dos Santos (38 točk, 11 skokov in 11 pridobljenih osebnih napak) in Tarik Muratović (27 točk, pet skokov in tri asistence). Izjemna je bila prva četrtina, ki jo je Jadran dobil z delnim izidom 41:15.

Joventut Badalona – Mega 65:72 (20:20, 31:37, 48:56)

Pallacanestro Trieste – Dubai Basketball 66:58 (20:17, 37:31, 45:46)

Jadran – Armani Olimpia Milano 94:74 (41:15, 56:35, 75:53)

Jadran:Dos Santos 38 (13:16, 5:15, 5:10), Pušnar 5 (-, 1:3, 1:3), Jogan 0 (-, 0:1, 0:3), Ciani 0 (-, -, -), Michilini 3 (1:2, 1:2, -), Ban 0 (-, 0:1, 0:1), Gaon 8 (2:2, 0:1, 2:4), Ceppi 4 (-, 2:3, 0:1), Ozbič 5 (-, 1:3, 1:2), Chert 0 (-, -, -), Grgič 4 (-, 2:3, 0:1), Muratović 27 (6:9, 3:4, 5:11). Trener: Mura.

Real Madrid – Slovenija U16 97:59 (25:16, 51:25, 76:41)

Danes na Opčinah:

10.00 za 3. mesto: Badalona – Slovenija U16

12.00 finale: Real Madrid – Mega