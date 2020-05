Edi Bosich ni več trener Zaleta

Edi Bosich ni več trener članske ekipe Zaleta. Odločitev je že predstavil predsednikom Kontovela, Sloge in Sokola, ki vodijo člansko ekipo Zalet, včeraj pa nam je namero vnovič potrdil. »Ob prevzemu članske ekipe Zaleta sem že napovedal, da bom pri projektu ostal največ tri leta. To sem tudi opravil in mislim, da je zdaj prav, da sledi sprememba. To bo dobro tudi za igralke, ki bodo lahko pod vodstvom novega trenerja dobile nove motivacije in spoznale nov način dela,« nam je potrdil Bosich, ki je zaenkrat odbojko postavil nekoliko ob stran.

»Ob odhodu bi se rad zahvalil vsem dekletom, s katerimi smo se zelo dobro ujeli. Res je bilo prijetno delati z njimi,« je še dodal zdaj že bivši trener najvišje postavljene ženske ekipe pri nas. Edi Bosich se je k Zaletu vrnil v sezoni 2017/18, ko je znova popeljal Zalet v C-ligo. Lani je z združeno ekipo odlično začel, vrsta poškodb pa je nekoliko skazila končno uvrstitev (9. mesto). Letos ob prekinitvi pa so bile igralke znova pod vrhom, na 5. mestu.

Kdo bo novi trener članske ekipe, še ni znano.