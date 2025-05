Ekipe Visma-Lease a Bike ne bo na dirki po Sloveniji

Nizozemska kolesarska ekipa svetovne serije Visma-Lease a Bike je odpovedala nastop na prihajajoči dirki po Sloveniji. Razlog je veliko število poškodb v ekipi, so zapisali na družbenem omrežju X. Slovenska pentlja se bo začela v sredo in s petimi etapami trajala do nedelje.

»Na žalost ne bomo dirkali na dirki po Sloveniji zaradi številnih poškodb,« so na kratko zapisali na uradnem profilu nizozemske ekipe na omrežju X.

Visma je bila sicer ena izmed petih ekip iz svetovne serije kolesarstva, ki so bile predvidene za dirko po Sloveniji. Ob Vismi so na seznamu še Bahrain-Victorious, Lidl-Trek, Jayco AlUla in UAE Emirates - XRG.

Na predvidenem seznamu ekipe za slovensko preizkušnjo so bili Tijmen Graat, Niklas Behrens, Thomas Gloag, Menno Huising, Daniel McLay in Loe Van Belle.

Zaradi prevelikega števila poškdob tako Visma ne bo zmožna poslati celotne ekipe na dirko po Sloveniji. Prav tako je ekipa v zahtevnih tednih dirkanja, trenutno dirkajo na dirki po Italiji, v istem času kot bo slovenska dirka pa bodo tudi na startu kriterija po Dofineji.