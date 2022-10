Europeada 2024 na Danskem in v Nemčiji

Na kongresu Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN) v nemški prestolnici Berlinu so potrdili, da bo prihodnje nogometno prvenstvo evropskih jezikovnih manjšin na Danskem in v Nemčiji. To se bo zgodilo junija 2024. Prvič bo čezmejno, saj bo na območju dveh obmejnih regij: Schleswig-Holstein v Nemčiji in Syddanmark (Süddänemark v nemščini) na Danskem. Nemci na Danskem, teh je okrog 20 tisoč, živijo v pokrajinah Aabenraa/Apenrade, Haderslev/Hadersleben, Sønderborg/Sonderburg and Tønder/Tondern. Dancev v Nemčiji pa je okrog 60 tisoč in so v veliki meri skoncentrirani v obmejnem mestu Flensburg (Flensborg v danščini). Europeado 2024 bodo skupaj organizirale štiri narodnostne in jezikovne manjšine: Danci iz Nemčije, Nemci z Danske, Sinti in Romi z Nemčije ter Frizijci, ki prav tako živijo na tem območju.

