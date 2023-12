Europeada 2024: v živo žreb skupin

Danes okrog 17. ure bo nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije izvedela za nasprotnike v fazi skupin Europeade 2024, ki bo od od 28. junija do 7. julija prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji. V mestu Hederslev na Danskem bo namreč v popoldanskih urah žreb skupin. Žile so vključili v prvi boben skupaj z Južnimi Tirolci, koroškimi Slovenci, Okcitanci, Lužiškimi Srbi, Danci iz Nemčije in Srbi s Hrvaške. Na žreb čaka tudi selekcija Furlanov, ki bo prihodnje leto prvič nastopila na Europeadi. Furlane so vključili v četrti boben, a v fazi skupin ne bodo igrali z Žilami. Derbijev, oziroma dvobojev reprezentanc iz iste države, v fazi skupin ne bo.

Žreb boste lahko danes od 16. ure dalje spremljali na naši spletni strani, na spodnji povezavi.