Europeada 2024: Žile s Furlani, Nemci z Madžarske in Madžari iz Romunije

Sprva ni bilo predvideno, a derbi v fazi skupin nogometne Europeade navsezadnje bo. Organizatorji so se za to odločili včeraj. Slovenska nogometna reprezentanca iz Italije bo na evropskem prvenstvu jezikovnih in narodnostih manjšin prihodnje leto, od 28. junija do 7. julija na Danskem in v Nemčiji, igrala v skupini D, v kateri bodo tudi Furlani, Nemci z Madžarske in Madžari iz Romunije. »Pravzaprav ne vem, koliko so kakovostne te reprezentance, tako da resnici na ljubo ne vem, ali sem lahko zadovoljen ali pa ne,« je hitro po žrebu dejal selektor Žil Mario Adamič.

V skupini A so: Okcitanci, Severni Frizijci, Cimbri in Turki iz Gruzije. Skupina B: Lužiški Srbi, Nemci iz Poljske, Čehi in Slovaki iz Romunije ter Romi. Skupina C: Danci iz Nemčije, Ladinci, Aromuni iz Romunije, Bolgari iz Romunije. Skupina E: Južni Tirolci, Retoromani, Nemci iz Danske, Tatari s Krima. Sklupina F: koroški Slovenci, Hrvati iz Srbije, Gradiščanski Hrvati, Nemci iz Češke. Skupina G pa: Srbi s Hrvaške, Slovaki z Madžarske in Pomaki.