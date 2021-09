Franco Ciani zadovoljen s pripravami

Košarkarji tržaškega Allianza bodo drevi odigrali prvo uradno tekmo v letošnji sezoni. Ob 18.30 se bodo v uvodnem krogu italijanskega superpokala v Trentu pomerili proti moštvu Dolomiti Energia Trentino. Pred današnjo tekmo smo se pogovorili s trenerjem Francom Cianijem, ki je pred začetkom letošnje sezone na klopi Allianza zamenjal Eugenia Dalmassona.

Kako so do zdaj potekale priprave na letošnjo sezono, če ne upoštevamo predčasne prekinitve enotedenskih priprav v Laškem?

V glavnem dobro, čeprav smo naleteli na nekaj manjših ovir. Gražulis se nam je zaradi reprezentančnih nastopov z Latvijo pridružil kasneje, prav tako Delia, ki je z Argentino igral na olimpijskih igrah. Tudi okužba Banksa, ki jo je na srečo hitro prebolel, je nekoliko upočasnila predvsem proces asimilacije taktičnih načel igre. Vse to zdaj skušamo nadoknaditi. Na srečo drugih večjih težav nismo imeli. Računali smo, da bi odigrali še vsaj eno pripravljalno tekmo več, tako da smo pred prvim nastopom v superligi mogoče še nekoliko zeleni.

Kaj je pokazala sredina pripravljalna tekma proti ekipi Mitteldeutscher?

Bila je naporna tekma, ki je zahtevala čvrsto igro in visok ritem, in tudi zelo izenačena. Igrali smo proti ekipi iz prve nemške lige, ki je pred nekaj dnevi že namučila ljubljansko Cedevito Olimpijo. Držali smo ritem nasprotnikov, na koncu pa nam je tudi uspelo zmagati, tako da sem kar zadovoljen s pristopom. Tekma je pokazala, da imamo čvrsto in složno ekipo, pa tudi kaj moramo še izpiliti pred začetkom prvenstva, do katerega nas loči le še slab mesec.

Pred prvenstvom vas čaka nastop v superpokalu. Kakšna je trenutno pripravljenost ekipe?

Superpokal je vedno velika neznanka. Vse ekipe so doslej odigrale dve ali tri pripravljalne tekme in so še v procesu rasti, kar je v tem delu sezone bistvenega pomena. Po drugi strani pa gre za uradno tekmovanje, ki je za navijače in novinarje dejansko generalka pred začetkom prvenstva. Seveda šteje le zmaga, čeprav je trenutno uigravanje glavna prioriteta za vse ekipe. Nenazadnje tudi vodstvo kluba in pokrovitelji pričakujejo dober rezultat. Treba je najti pravo ravnovesje med pritiskom in napotki, ki nam jih bodo dale tekme superpokala.