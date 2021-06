Fredi Radojkovič se vrača v Trst

Slovenski trener Fredi Radojkovič se vrača na klop tržaškega rokometnega prvoligaša Pallamano Trieste. Na Trst je sicer že dolgo navezan, saj tu že več let igra njegov sin Jan, klub pa je dokaj uspešno vodil že med letoma 2006 in 2009, kar mu je bila odskočna deska za mesto selektorja italijanske reprezentance. Zelo dobro pozna vodilne kadre v klubu, tudi nekatere igralce in tudi zaradi tega je najbrž sprejel vabilo tržaškega kluba.

Izolan Fredi Radojkovič je Pallamano Trieste med sezonama 2006 in 2009 najprej popeljal do polfinala za naslov, po odločitvi, da se društvo odpove najvišji ligi, pa je dosegel dve zaporedni napredovanji iz A2-lige (takratna tretja liga) do Elitne A1-lige (kateri se je klub znova odpovedal zaradi ekonomskih težav). Zadnje tri sezone sedel na klopi Izole v prvi slovenski ligi.

Trener je podpisal triletno pogodbo, s čimer daje klub vedeti, da želi še rasti in doseči pomembne cilje. »Radojkovič je najboljša možna rešitev in res me veseli, da smo se uspeli z njim dogovoriti,« je na trenerjevi predstavitvi dejal športni vodja tržaškega kluba Giorgio Oveglia

Njegov pomočnik bo povratnik Andrea Carpanese. Ekipo bodo delno okrepili, igralski kader so sicer povečini potrdili, s prvo ekipo pa bodo trenirali tudi nekateri mlajši igralci U17, ki so pred dnevi osvojili državni naslov.