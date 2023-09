Gaja vabi na orientacijski tek tudi začetnike in družine

Orientacijska sekcija Športnega združenja Gaja prireja v nedeljo, 24. septembra, promocijsko tekmovanje v orientaciji. Organizatorji so se tokrat odločili za disciplino sprint, to se pravi tekmovanje v krajši razdalji v urbani okolici. Letošnjo izvedbo so tako ob pomoči novega zemljevida umestili v Znanstveni park Area na Padričah. Preizkušnja je namenjena tekmovalcem, pa tudi vsem ostalim, posameznikom, skupinam in družinam, ki bi radi nedeljsko jutro preživeli na prostem in v gibanju.

Za rekreativce in začetnike bosta na voljo dve lažji trasi: 1,1 kilometrska za skupine in družine z največ tremi člani ter otroke, posamezniki pa se bodo lahko preizkusili na 1,7 kilometrski trasi. Tekmovalne proge (le za registrirane tekmovalce) pa merijo od 1,1 do 3,5 kilometra. Vse trase bodo potekale izključno med stavbami znotraj Znanstvenega parka.

Organizatorji zbirajo prijave na elektronskem naslovu origaja@gmail.com do četrtka, 21. septembra, do polnoči.

Zbirališče vseh tekmovalcev bo v nedeljo pri avtobusni postaji Znanstvenega parka Area. Prva skupina bo startala ob 11. uri, starti si bodo nato sledili vsako minuto.

Orienteering sprint prireja ŠZ Gaja v sodelovanju z ZSŠDIin tržaškim klubom Punto K. Pobuda sodi v niz tekmovanje Orienteering Tour FVG.