Gajina orientacista na mladinsko EP

Gajina orientacista Nastja Ferluga in Goran Polojaz sta si z zelo dobrimi nastopi na letošnjem italijanskem pokalu prislužila nastop na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo od 19. do 22. avgusta v Vilniusu v Litvi. Na EP bodo na sporedu tekma na dolgo progo, ekipna štafeta in sprint za tekmovalce do 16. leta (W16 in M16) ter za tekmovalce do 18. leta (W18 in M18). Ferlugova in Polojaz bosta med dvanajstimi člani italijanske reprezentance, s katero bosta sicer sredi junija opravila skupne priprave na Trentinskem.

V soboto se je Goran Polojaz v Steineggu (Collepietra) pri Bocnu okitil z državnim naslovom v kategoriji M18 na dolgi razdalji. Gajin orientacist je 8300 metrov dolgo progo z višinsko razliko 325 metrov pretekel v eni uri petih minutah in 33 sekundah, najbližjega zasledovalca pa prehitel za minuto in 18 sekund. Nastja Ferluga pa je bila v kategoriji W16 (dolžina 4000 m, višinska razlika 170 m) s čsom 44:32 peta, Lejla Cunja (57:37) pa 11. Dobro sta se v kategoriji M14 (dolžina 3700 m, višinska razlika 155 m) odrezala Matej Ferluga, ki je zasedel tretje mesto s čsom 39:52, in Rado Kalc, ki je bil šesti s čsom 49:09. Ferluga in Kalc pa sta dan kasneje zelo dober rezultat dosegla na mednarodni štafetni tekmi Relay of the Dolomites. V svoji kategoriji sta zasedla tretje mesto, bila pa sta najboljša med italijanskimi dvojicami. Ostali Gajini tekmovalci so na nedeljski tekmi v osrčju Dolomitov tekmovali v mešanih štafetah FJK.