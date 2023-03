Irving in Dončić popeljala Dallas do zmage

Kyrie Irving in Luka Dončić sta v severnoameriški košarkarski ligi NBA Dallas znova popeljala do zmage. Irving je zadel odločilno trojko ter 17 od svojih skupno 33 točk v zadnji četrtini, Dončić pa je k zmagi Dallas Mavericks nad oslabljenimi Utah Jazz s 120:116 prispeval 29 točk in deset skokov. Spet so zmagali tudi Milwaukee Bucks, tokrat še brez Gorana Dragića, ki se je ekipi pridružil pred dnevi.

Dallas (34-32) je dan začel na sedmem mestu v zahodni konferenci, večer pa končal na petem mestu zahoda in izboljšal izkupiček na 3-5 na tekmah, na katerih sta skupaj zaigrala oba zvezdnika Irving in Dončić.

Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bo gostoval pri New Orleans Pelicans.

Milwaukee Bucks pa so brez poškodovanega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa slavili novo zmago, pri čemer so s 134:123 premagali Orlando Magic ter potrdili prvo mesto v vzhodni konferenci. Zdaj imajo pred Boston Celtics dve tekmi in pol naskoka. Dragić se tudi tokrat še ni pridružil novi sredini na tekmi. Naslednja Milwaukee čaka v petek, ko bo doma gostil Brooklyn Nets.