Izbrali nov termin za olimpijske igre

TOKIO – Olimpijske igre Tokio 2020, ki so obdržale svoje uradno ime, bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto. Kot poročajo japonski mediji, so termin že uskladili Mednarodni olimpijski komite, organizatorji ter mestne in državne oblasti v japonski prestolnici. Prvotno so bile igre načrtovane med 24. julijem in 9. avgustom letos, a so jih bili prireditelji pred tednom dni zaradi pandemije koronavirusa prisiljeni prestaviti.

Krizna skupina, ki se ukvarja z reorganizacijo iger, je s terminom dobila najpomembnejše izhodišče za nadaljnje delo.