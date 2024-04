Poostren nadzor karabinjerjev iz Tržiča in Gradišča

Karabinjerji iz Tržiča in Gradišča ob koncu tedna nadaljujejo z izvajanjem poostrenih kontrol proti tatvinam ter v prometu in v javnih lokalih. Pri njih je doslej skupno sodelovalo 24 mož in 12 patrulj. Pregledali so 73 vozil in identificirali 149 ljudi. Obiskali so 17 javnih lokalov. V enem so odkrili več nepravilnosti in so naložili več kot 11.500 evrov kazni zaradi nespoštovanja pravil o varnosti na delovnem mestu. Odredili so začasno prekinitev dejavnosti, dokler ugotovljene pomanjkljivosti ne bodo urejene.