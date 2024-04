Odslej tudi dolgoročna napoved, stanje morja in geolokalizacija

Odslej bo na spletni strani deželne agencije za okolje Arpa možno prebrati desetdnevno vremensko napoved, izkoristiti novo funkcijo, ki meteorološke podatke predstavi na podlagi kraja, kjer se nahajamo, in slediti monitoringu fizičnih parametrov Tržaškega zaliva ter lagune.

Nove funkcije spletne aplikacije so predstavili na Ponterošu, kjer so ob 25-letnici delovanja postavili šotor in z razstavo o okoljski vzgoji začeli niz dogodkov ob pomembnem jubileju. Občinstvo sta pozdravila deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro in direktorica Arpe Anna Lutman. Novosti je na računalniku pokazal in opisal Arturo Pucillo.

Funkcijo, ki meteorološke podatke predstavi za kraj, kjer se nahajamo, oziroma ki ga sami izberemo na zemljevidu, so poimenovali Vicino a te. Ta prikaže tudi vremensko sliko, ki jo v trenutku ujame v objektiv več različnih spletnih kamer. O kraju, ki ga izberemo na zemljevidu, s preprostim klikom izvemo, kakšna sta v njem temperatura in kakovost zraka, kolikšna je koncentracija cvetnega prahu v zraku in še mnogo drugega.

Kakšne bodo tu temperature v roku 10 dni in kolikšna je možnost, da bo deževalo, izvemo s pomočjo desetdnevne meteorološke napovedi, ki so jo pri Arpi imenovali Tendenza (obeti), saj gre za grafični prikaz možnih vremenskih slik na podlagi različnih podatkov in v primerjavi s temperaturami iz zadnjih 30 let. Monitoring fizičnih parametrov morja omogoča »sodelovanje« med različnimi krajevnimi, pa tudi slovenskimi in hrvaškimi sondami, je pojasnil Pucillo.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.